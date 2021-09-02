انطلاق بطولة «البريمرليج» للكاراتيه غدًا

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تنطلق غدا منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي وذلك في حدث تاريخي لإقامة البطولة للمرة الأولى في مصر حيث أنها من البطولات الكبرى التابعة للاتحاد الدولي للعبة.

أبدى الإسباني أنطونيو إسبينوس رئيس الاتحاد الدولي إعجابه بالإمكانيات التي تتمتع بها الصالة المغطاة بالاستاد مؤكدا أنه يتوقع نجاحا باهرا لبطولة البريميرليج الدولية.

يشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة إلى 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن العمل جاري على قدم وساق داخل جدران الاتحاد من أجل إخراج البطولة العالمية في أفضل صورة ممكنة.

واضاف أن هناك متابعة مستمرة من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه للإجراءات التنظيمية في مصر موضحا أن الاتحاد المصري جاهز لتنظيم واحدة من أكبر البطولات العالمية.