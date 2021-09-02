أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

انطلاق بطولة «البريمرليج» للكاراتيه غدًا

Print
انطلاق بطولة «البريمرليج» للكاراتيه غدًا انطلاق بطولة «البريمرليج» للكاراتيه غدًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق غدا منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي وذلك في حدث تاريخي لإقامة البطولة للمرة الأولى في حيث أنها من البطولات الكبرى التابعة للاتحاد الدولي للعبة.

أبدى الإسباني أنطونيو إسبينوس رئيس الاتحاد الدولي إعجابه بالإمكانيات التي تتمتع بها الصالة المغطاة بالاستاد مؤكدا أنه يتوقع نجاحا باهرا لبطولة البريميرليج الدولية.
يشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة إلى 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن العمل جاري على قدم وساق داخل جدران الاتحاد من أجل إخراج البطولة العالمية في أفضل صورة ممكنة.

واضاف أن هناك متابعة مستمرة من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه للإجراءات التنظيمية في مصر موضحا أن الاتحاد المصري جاهز لتنظيم واحدة من أكبر البطولات العالمية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030