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أعرب محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين للدراجات عن سعادته ببلوغ اللاعب عبدالله عفيفي نهائي منافسات الـ(سكراتش) التي أقيمت ضمن فعاليات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إبراهيم إلى أن بلوغ عبدالله إلى النهائي جاء بعد التعليمات التي أعطاها له بعبور التصفية الأولى بأقل مجهود لتوفير طاقته للنهائي، خاصة أن النهائي يتأهل له أول 12 متسابق، متمنياً أن يتوج عبدالله هذا المجهود بالتتويج بأحد الميداليات الثلاثة الأولى، مشدداً في نفس الوقت أنه مرشح بقوة لاحتلال أحد هذه المراكز.

خاض عبدالله تصفيات الـ(سكراتش) التي تمتد لـ7.5 كيلومتر، ويخوض مساء اليوم منافسات النهائي والتي تمتد لـ10 كيلومتر.

وفي سياق مختلف، أشار إبراهيم إلى أن اللاعبة الشابة حبيبة عليوة التي ستخوض نهائي منافسات الإقصاء قريبة أيضاً من تحقيق أحد الميداليات الثلاثة الأولى، متمنياً أن تظهر بشكل جيد يساعدها على تحقيق ذلك.

كما أشاد بالمستوى المميز الذي ظهرت عليه اللاعب شهد محمد، والتي خاضت اليوم أول سباق رسمي لها في حياتها، مشيراً إلى أن لها مستقبل باهر ينتظرها على الرغم من سقوطها في سباق دور الـ8 إثر اصطدامها بالمتسابقة الأمريكية.

وبعيداً عن المتسابقين، أشاد محمد أشار إبراهيم إلى أن مصر لديها حظوظ كبيرة في سباق العالم لسباق دراجات المضمار والتي تقام العام المقبل، خاصة وأن كل لاعبي المنتخب في البطولة الحالية يبلغون من العمر 17 عاماً، وباقي المنتخبات يبلغون 18 عاماً، بالإضافة لكون باقي المنتخبات تخوض المنافسات بدراجات كربون خفيفة الوزن بينما منتخب مصر يخوض المنافسات بدراجات مصنوعة من الألومنيوم وهي أثقل في الوزن بما يقدر بثلاثة كيلوجرامات على الأقل.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر أنه نظراً لهذه الظروف فنتائج المصريين في البطولة الحالية مرضية إلى حد كبير.