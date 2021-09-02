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يعلن عن أهم صفقاته خلال 48 ساعة

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الزمالك يعلن عن أهم صفقاته خلال 48 ساعة يعلن عن أهم صفقاته خلال 48 ساعة

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أكد الاعلامي خالد الغندور أن سيعلن عن أهم صفقاته على مستوى فريق الكرة الأول بالنادي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«48 ساعة على إعلان أهم صفقات نادي الزمالك..مبروك يا زملكاوية».

وكان الزمالك قد أعلن الأيام الماضية حسم الصفقة الأولى بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد جناح المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر.

وأفادت أنباء إلى أن عبدالله السعيد بات قريبًا من الانضمام لصفوف الزمالك في الصيف الجاري قادمًا من نادي بيراميدز، الذي أبدى مرونة في رحيل صانع ألعابه.

المصرى اليوم

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