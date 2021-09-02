إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب لعب الأطفال في شبرا الخيمة

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أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بشبرا الخيمة بسبب الجيرة ولهو الأطفال، حيث تعدى كل طرف على الآخر محدثين إصابتهم، وتم نقل المصابين لمستشفى ناصر العام وضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة بهتيم دائرة القسم وتم اخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

انتقلت قوات الأمن وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «م ح ع» 41 سنة ووالده «ع ح ع» 71 سنة بالمعاش وشقيق الأول «ع ح ع» 48 سنة، وجميعهم مصابون، وطرف ثان «س أ ج» 31 سنة، بائع متجول، مصاب وبحوزته سلاح أبيض «مطواة» وشقيقه «ج أ ج»، 41 سنة بائع متجول مصاب وبحوزته «مطواة».

وتبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة ولهو الأطفال، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى كل منهم على الأخر محدثين إصابتهم، وتم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة بالواقعة والتحفظ عليها، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة.