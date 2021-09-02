«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات بالاسكندرية

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نجحت أجهزة وزارة في الداخلية في في ضبط تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية .

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى نشاط تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظتى «الشرقية والقليوبية» تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة حيث يقوم إثنين من العناصر بنقل وترويج المواد المخدرة بسيارة قيادة عنصر آخر، بينما يقوم العنصرين الآخرين بإستكشاف ومراقبة الطريق مستخدمين سيارة أخرى خشية ضبطهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى» .

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم السيارتين المشار إليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وضبط بحوزتهم (380 طربة لمخدر الحشيش – وزنت 38 كيلو جرام- مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2 مليون 660 الف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .