أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة طيبة تعلن المشاريع الفائزة بمبادرة تعزيز المقترحات البحثية

Print
جامعة طيبة تعلن المشاريع الفائزة بمبادرة تعزيز المقترحات البحثية جامعة طيبة تعلن المشاريع الفائزة بمبادرة تعزيز المقترحات البحثية
‬45 مقترحًا شملت علوم الحياة والطاقة واللوجستيات والصحة ونمط الحياة

جامعة طيبة تعلن المشاريع الفائزة بمبادرة تعزيز المقترحات البحثية

أعلنت وكالة جامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي؛ المشاريع البحثية الفائزة بمبادرة تعزيز القدرات البحثية للعام 1443، التي بلغت 45 مقترحًا استهدفت خمسة مجالات شملت: علوم الحياة والطاقة، اللوجستيات والصحة، نمط الحياة، دراسات الحج والعمرة، المدن والمجتمعات المستدامة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حمدي المرامحي، أن نسبة قبول المشاريع بلغت 76%، بينما بلغت نسبة الباحثين من جامعة طيبة 170 باحثًا و25 باحثًا متعاونين من خارج الجامعة.

وأشار إلى أن نسبة المقترحات الفائزة من الأولويات البحثية من أصل 45 مقترحًا فائزًا بلغت 51% في الصحة ونمط الحياة، و22% في الطاقة واللوجستيات، و13% في علوم الحياة، و7% في المدن والمجتمعات المستدامة، وكذلك 7% في دراسات الحج والعمرة.

وحول نسبة المقترحات الفائزة من كليات الجامعة أفاد المرامحي بأن كلية العلوم وكلية الصيدلة كانت لهما النسبة الأكثر بنسبة 18% لكل منهما، ثم كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بنسبة 15%، وكلية الهندسة بنسبة 11%، وكذلك كلية الطب بنسبة 11%، وكلية العلوم الطبية التطبيقية 9%، وكلية التأهيل الطبي بنسبة 7%، وكذلك كلية العلوم بينبع بنسبة 7%، وكلية إدارة الأعمال بينبع بنسبة 2%، وكذلك كلية التربية 2%.

من جهته أفاد عميد البحث العلمي بجامعة طيبة الدكتور نايف المنتشري، أن المبادرة هدفت إلى تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس البحثية وبناء كوادر بحثية متخصصة وتوجيه البحث العلمي ومخرجاته للمساهمة في حل قضايا المجتمع ودفع عجلة التنمية، ودعم الأبحاث عالية الأثر التي تحقق أولويات وتوجهات جامعة طيبة، إلى جانب تمكين الباحثين الجدد من أعضاء هيئة التدريس وإشراك طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس في بحوث نوعية تخدم أولويات الجامعة البحثية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة