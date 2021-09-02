عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. مقتل محكوم عليه بالاعدام قضية إستشهاد ضابط في قنا

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أعلنت وزارة الداخلية مقتل احد العناصر شديرة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في قنا، وافادت التحريا ت ان العنصر مطلوب لدي الاجهزة الامنية ومحكوم عليه بالاعدام قضية إستشهاد ضابط .

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، فقد أكدت المعلومات والتحريات إختباء أحد العناصر الإجرامية- مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وأصل إقامته بمحافظة قنا- سبق إتهامه في قضيتى «مخدرات»، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية إستشهاد أحد ضباط الشرطة عام 2018 بأحد المناطق الجبلية خشية التنفيذ عليه في حكم الإعدام، وإستغلاله لطبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها للهروب حال محاولة ضبطه وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهدافه بمحل إختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا، وحال إقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران- أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على (2 بندقية آلية- 9 خزائن آلية – عدد كبير من الطلقات النارية- كمية من مخدر البانجو)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .