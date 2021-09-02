اشتعال منافسات بطولة العالم للدراجات ومفاجآت في المتأهلين لدور الـ١٦

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انتهت منافسات الفترة الصباحية لليوم الثاني من بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 5 سبتمبر الجاري بمضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واسفرت النتائج عن التالي :-

في منافسات الاسبرنت ناشئات تأهلت اللاعبات الروسية الينا ليسنكو، والاوكرانية، آلا بيليتسكا، والكازاخستانية يوليا جلوبكوفا، والامريكية مايا ديي، والايطالية اليسيا باساليني، والبولندية نتاليا ويزيك، والالمانية لارا صوفي جيجير والتشيكية انا جابورنيكوفا للدور ربع النهائي.

وشارك في هذا السباق لاعبتي مصر مريم حبيب وشهد محمد، واستطاعت شهد التأهل إلى دور الـ 16 في اولى مشاركاتها الدولية قبل ان تخسر من الامريكية مايا ديي، فيما ودعت مريم المسابقة من دور الـ 32 بعد خسارتها من الايطالية اليسيا باساليني.

وسوف يقام ربع نهائي منافسات الاسبرنت سيدات في الفترة المسائية اليوم.

وفي منافسات الكيرين ناشئين تأهل اللاعبين الايطالي دانيللي نابوليتانو، والروسي دافيد شكيلاشفيلي، والتشيكي جاكوب ملاسيك، والايطالي ماتيا بريدومو، والروسي نيكيتا كلاشنيك، والماليزي ناظيمي اكمل جوسينا إلى نصف النهائي مباشرة بعد احتلالهم المراكز الاولى في التصفيات، وانضم اليهم 6 لاعبين اخرين من دور التأهيل .

وشارك في هذه المنافسة لاعبي منتخبنا الوطني يوسف السيد وخالد علام ولم ينجح الثنائي في التأهل لنصف النهائي بعد خوض التصفية ودور التأهيل عدم تمكنهم من تصدر ايا من مجموعاتهم في الدورين.

وتقام منافسات نصف النهائي ونهائي الكيرين ناشئين في الفترة المسائية اليوم .

وفي منافسات تصفيات الاسكراتش ناشئين والتي تكون 7.5 كم فيما يكون النهائي 10 كم، تأهل 24 لاعب «١٢ لاعب من كل تصفية من الاثنين» وضمت قائمة المتأهلين للنهائي الذي سوف يقام في الفترة المسائية اليوم المصري عبدالله عفيفي، والمغربي نجيب سنبولي متصدر التصفية الثانية، والجزائري ايوبي شيركي.

وسوف تنطلق منافسات الفترة المسائية في تمام الساعة الخامسة مساءا وتستمر حتى الثامنة والنصف مساءا.