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غادرت ظهر اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطنى لرياضة «ستريت وورك أوت»، متوجهة إلى روسيا للمشاركة في بطولة العالم المقرر اقامتها في روسيا خلال يومي 4 إلى 5 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 30 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي للعبة التي شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً واسعًا في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية.

وتضم بعثة المنتخب الوطني، التي يترأسها عمر الجبلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصريللعبة، 4 لاعبين هم: مازن أحمد، وعبدالرحمن ممدوح «ديكو»، وأشرف عادل، وأحمد جمال السيد حيث يشارك الرباعي في فعاليات البطولة، بلاعبين في فئة الحركات الهوائية على العقلة والمتوازي وبطل واحد في فئة ألعاب القوة وبطل واحد في فئة ألعاب الباور.

وحرص اسلام قرطام رئيس اتحاد «ستريت وورك أوت» على عقد جلسة مع اللاعبين قبل السفر لتحفيزهم على تحقيق نتائج مميزة، ووعدهم بصرف مكافآت مالية كبيرة حال الفوز بمراكز جيدة والوصول إلى منصات التتويج لرفع اسم مصر عالياً، في هذا المحفل الدولي الكبير الذي يتنافس فيه أكثر من 30 دولة.

ويامل نجوم منتخبنا الوطني الظهور بشكل متميز وتحقيق نتائج جيدة في أول مشاركة رسمية للمنتخب الوطني ستريت وورك أوت في بطولة العالم، حيث كانت هناك مشاركات سابقة على المستوى الفردي للاعبين المصريين.

وتأهل الثنائي مازن أحمد وعبدالرحمن ديكو لبطولة العالم بعد فوزهما ببطولة الجمهورية التي أقيمت قبل أيام في مركز شباب الجزيرة بمشاركة أكثر من 25 لاعبًا في فئة الحركات الهوائية على العقلة والمتوازي، بينما تم ترشيح الثنائي أشرف عادل وأحمد جمال السيد، في فئة ألعاب القوة، وألعاب الباور.