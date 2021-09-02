أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعثة منتخب تطير للمشاركة في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»

Print
بعثة منتخب مصر تطير للمشاركة في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» بعثة منتخب تطير للمشاركة في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

غادرت ظهر اليوم الخميس، بعثة الوطنى لرياضة «ستريت وورك أوت»، متوجهة إلى للمشاركة في بطولة العالم المقرر اقامتها في روسيا خلال يومي 4 إلى 5 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 30 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي للعبة التي شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً واسعًا في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية.

وتضم بعثة المنتخب الوطني، التي يترأسها عمر الجبلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصريللعبة، 4 لاعبين هم: مازن أحمد، وعبدالرحمن ممدوح «ديكو»، وأشرف عادل، وأحمد جمال السيد حيث يشارك الرباعي في فعاليات البطولة، بلاعبين في فئة الحركات الهوائية على العقلة والمتوازي وبطل واحد في فئة ألعاب القوة وبطل واحد في فئة ألعاب الباور.

وحرص اسلام قرطام رئيس اتحاد «ستريت وورك أوت» على عقد جلسة مع اللاعبين قبل السفر لتحفيزهم على تحقيق نتائج مميزة، ووعدهم بصرف مكافآت مالية كبيرة حال الفوز بمراكز جيدة والوصول إلى منصات التتويج لرفع اسم عالياً، في هذا المحفل الدولي الكبير الذي يتنافس فيه أكثر من 30 دولة.

ويامل نجوم منتخبنا الوطني الظهور بشكل متميز وتحقيق نتائج جيدة في أول مشاركة رسمية للمنتخب الوطني ستريت وورك أوت في بطولة العالم، حيث كانت هناك مشاركات سابقة على المستوى الفردي للاعبين المصريين.

وتأهل الثنائي مازن أحمد وعبدالرحمن ديكو لبطولة العالم بعد فوزهما ببطولة الجمهورية التي أقيمت قبل أيام في مركز شباب الجزيرة بمشاركة أكثر من 25 لاعبًا في فئة الحركات الهوائية على العقلة والمتوازي، بينما تم ترشيح الثنائي أشرف عادل وأحمد جمال السيد، في فئة ألعاب القوة، وألعاب الباور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030