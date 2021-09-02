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مؤتمر صحفي الأحد للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم الخماسي في القاهرة

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مؤتمر صحفي الأحد للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم الخماسي في القاهرة مؤتمر صحفي الأحد للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم الخماسي في القاهرة

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يعقد الاتحاد المصري للخماسى الحديث ووزراة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا الاحد المقبل للإعلان عن تفاصيل استضافة لبطولة العالم للشباب للخماسي الحديث، وذلك في تمام الساعة الواحده ظهرا، بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.

ويشارك في الموتمر كل من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والنائبة البرلمانية الدكتورة آيه مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث والمهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسى الحديث أمين عام اللجنة الاوليمبية المصرية.

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