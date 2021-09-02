رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: اللاعب ثروة وله يرفع علم بلده ويعزف النشيد الوطنى

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الرياضة لم تعد للترفيه، بل أصبحت مهمة بعد أن أصبح الرياضى، أيا كان نوع الرياضة التي يمارسها، ثروة يجب الحفاظ عليها، فهو ثروة لنفسه أولا ولوطنه ثانيا، فهو من يرفع علم بلده، ويعزف له النشيد الوطنى.

والحفاظ عليهم مطلب أساسى، والطب الرياضى، يعتبر ماكينة أو وسيلة الصيانة للرياضى، وقبل ذلك كنا نسمع هذا ونردده كلام فقط، أما الآن، فأصبح أمرا حتمى أن يعرف كل منزل فيه طفل يمارس رياضة، أن هناك فحوصات طبية لابد أن يجريها، قبل أن يمارس أية لعبة، حتى في مراكز الشباب وليس الأندية فقط، حتى لا نرى أطفالا ولاعبين يموتون في الملاعب، كما حدث في الفترات الماضية.

وأن إجراء تلك الفحوصات لم تعد اختيارية، بل ستكون إجبارية، ودورية، تلك كانت جزء من التصريحات التي أدلى بها الأستاذ الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، خلال فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصح،، وبحضور كل من، أحمد أشرف نائب رئيس مؤتمر الطب الرياضي، ومحمد يحيى المنسق العام للمؤتمر الطب الرياضي، والعميد طبيب عمرو هلال نائب رئيس مؤتمر ايجي هيلث، وعدد من أبرز الشخصيات الهامه في مجال الصحة.

كما أكد «خميس» أن مكافحة المنشطات أصبحت ضرورة ملحة، لما تتسبب فيه من أضرار على حياة اللاعب وخاصة القلب، وأن معامل اختبار المنشطات من أغلى المعامل في العالم، وهناك ماكينة واحدة هي التي تصنع تلك المنشطات وهى في سويسرا.

والحرب دائرة ما بين شركات المنشطات، وشركات الأجهزة التي تتعرف على أو تكتشف المنشطات، والخاسر في النهاية هو اللاعب، لأنه إذا ثبت تعاطيه المنشطات، فسيتم سحب الميداليات التي حصل عليها النادى واللاعب، حتى لو أخذت في فترات سابقة، أو من فترات طويلة.

لذلك لابد من الحفاظ عليه، خاصة اللاعب المصرى، لأن القلب المصرى، أو الأفريقى بشكل عام يختلف في عمله عن القلب الأوروبى، أو الأمريكى، وفقا للون والتغذية وطريقة الحياة، فالقلب هناك البطين الأيسر هو المسؤول عن تأدية الدور الرئيسى في القلب وهو ضخ الدم في الشرايين، بينما القلب الأفريقى فالبطين الأيمن هو المسؤول عن ذلك، وأية منشطات تؤثر بشدة على شرايين القلب، وقد تم إخراج أحد اللاعبين بسبب عيب خلقى في شرايين القلب«لاعب الكاميرون».

فلابد من التوعية الطبية في هذا المجال، على كافة الأصعدة سواء إعلاميا، أو حملات منظمة ومبادرات، لخطورة الأمر، فأمراض القلب التي تصيبالإنسان قبل بلوغ الـ35 عاما هي أمراض وراثية، لكن بعد عمر الـ35 عاما، فهى أمراض شرايين، بسبب العادات والحياة غير الصحية.

ولذلك أوصت وزارة الشباب والرياضة، على وجود فريق طبى بالأجهزة الطبية اللازمة، في كل الملاعب، لإنقاذ اللاعب، والهدف والغرض الرئيسى لنا، هو كيف ننقذ اللاعب في الملعب؟

وأضاف من أجل ذلك أنشأنا أول وحدة طبية متخصصة في القلب الرياضى، في مصر بل والشرق الأوسط كله منذ ثلاث سنوات، تم على مدارهم فحص الكثير من اللاعبين وآخرهم كان المنتخب المصرى أن مصر حررت العالم الرياضي من جائحة كورونا بنجاحها في تنظيم كأس العالم لكرة اليد، أنه هو صاحب فكرة الفقعه الرياضية أثناء كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر، وتعتبر تلك البطولة هي النواه التي شجعت العالم على تنظيم بطولات رياضيه فيما بعد وتحدي جائحة كورونا، مثل الأولمبياد وغيرها من البطولات الدولية.

كما أثني رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، على دور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، والذي بذل مجهود ا كبير افي إقناع دول العالم مثل السويد وألمانيا والدنمارك للمشاركة في بطولة اليد التي أقيمت في مصر، رغم الرعب الموجود لديهم بسبب جائحة كورونا. وأن مصر تعتبر أول دولة تقضى على رعب كورونا في العالم الرياضى.