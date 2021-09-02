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ميقاتي: البعض على تحويل عملية تشكيل في لبنان إلى بازار سياسي

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ميقاتي: البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة في لبنان إلى بازار سياسي ميقاتي: البعض على تحويل عملية تشكيل في لبنان إلى بازار سياسي

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء لبنان المكلف، نجيب ميقاتي، بيان اليوم الخميس، استنكر إصرار بعض الأطراف على «تحويل عملية تشكيل إلى بازار سياسي وإعلامي».

وجاء في البيان أنه «فيما يحرص دولة الرئيس (ميقاتي) على مقاربة عملية تشكيل الحكومة وفق القاعدة الدستورية المعروفة، وبما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي ضاق فيها اللبنانيون ذرعا بالسجالات ويتطلعون إلى تشكيل حكومة تبدأ ورشة الانقاذ المطلوبة، يبدو أن البعض على تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي وإعلامي مفتوح على شتى التسريبات والأقاويل والأكاذيب، في محاولة واضحة لإبعاد تهمة التعطيل عنه (عن ذلك البعض) وإلصاقها بالآخرين، وهذا أسلوب بات مكشوفا وممجوجا».

وأضاف أن «اعتماد الصيغة المباشرة أحيانا والأساليب الملتوية أحيانا أخرى لتسريب الأخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف أو لاستشراف ما يقوم به، لن تجدي نفعا».

ولفت البيان إلى أن «دولة الرئيس ماض في عملية التشكيل وفق الأسس التي حددها منذ اليوم الأول وبانفتاح على التعاون والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون».

المصرى اليوم

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