«الزراعة» تبحث إزالة التعديات على أملاك هيئة «التنمية الزراعية» (تفاصيل)

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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحضور د. محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، لمناقشة كل أعمال الهيئة ومتابعة جهودها خلال الفترة الماضية في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والإيرادات وتحصيل مستحقاتها لدى الغير.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه بحث خلال الاجتماع انهاء إجراءات التقنين والتشابكات مع الهيئات الأخرى كما استعرض الاجتماع الأراضي المقترح ضمها لولاية هيئة التعمير، وإنجازاتها وموقف الشركات الاستثمارية المتعاملة مع الهيئة وإزالة التعديات على أملاكها.

وأكد «القصير» خلال الاجتماع على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإجراء الحصر التصنيفي ودراسات التربة بمنتهى الدقة للأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والوادي والتي يقوم بها فريق الخبراء والمتخصصين والباحثين من الوزارة والجامعات المصرية نظرا لأن الدولة سوف تنفق مئات المليارات من الجنيهات على هذه المشروعات والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة

وشدد وزير الزراعة أيضًا على استخدام أساليب الري الحديثة في كل الأراضي ولاية الهيئة وأكد على الاهتمام برفع كفاءة الأصول التابعة لها وايضا تحصيل كل مستحقاتها المالية لدى الغير، لافتًا إلى أهمية سرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع هيئة التعمير وتشكيل لجنة لحل التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى التابعة للوزارة.

ووجه «القصير»، بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وتحرير عقود المنتفعين الذين قاموا بسداد مستحقاتهم لصالح هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة قامت بتحصيل حوالي 500 مليون جنية خلال شهري يوليو واغسطس من مستحقاتها لدى الغير.

وأضاف «الشحات»، أن وزير الزراعة كلفه بإعداد تقرير دوري كل 3 أشهر عن انجازات ونشاط الهيئة كما وجه بإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والتعاون مع مركز الاوراق الثبوتية وإنشاء مركز للمعلومات ودعم اتخاذ القرار في الهيئة.