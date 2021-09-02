وزير الرياضة يشهد ختام مشروع «تعزيز الإندماج المجتمعي» بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والدوري الإسباني

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام مشروع «تعزيز الاندماج المجتمعي»، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والدوري الإسباني، بالمركز الاولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته، على حرص القيادة السياسية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام بالشباب وتقديم كل الدعم لهم.

مضيفاً إن كرة القدم من أشهر الألعاب التي تؤثر في نفوس الشباب، والبرنامج الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والدوري الاسباني يساعد على مكافحة التمييز العنصري ورفع الوعي لدي النشء والشباب وهو الأمر الذي تؤكد على دائما وزارة الشباب والرياضة في جميع المشروعات التي تقوم بها وهو العمل على رفع الوعي لدي الشباب المصري في مختلف المجالات.

مؤكدا أنه يتم استخدام كرة القدم في المشروع، كآلية للوصول إلى الاندماج المجتمعي ونبذ التعصب والعنف بين الشباب وتعزيز الانتماء والوطنية فيما بينهم، حيث تعمل ايضا كرة كرة القدم على الجماعية بين الفريق ونشر فكرة تقبل الاخر والاندماج فيما بينهم.

فيما تقدم ديان ميكفسكي مدير وحدة السياسات والحوكمة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة، بالترحيب بالسيد وزير الشباب والرياضة والسادة الحضور والشباب المشارك بالبرنامج، مؤكدا ان رعاية وزارة وزارة الشباب والرياضة للبرنامج هو امر هام جدا حيث تعمل الوزارة في برنامجها على دمج الشباب ونشر روح التسامح والاخاء بينهم، مثنيا على اتمام البرنامج في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة للحماية من فيروس كورونا.

تضمن البرنامج الذي دام لمدة خمس ايام عدد من ورش العمل بالإضافة إلى تدريب الشباب على مهارات كرة القدم والعمل الجماعي.

حضر الختام السيد ديان ميكفسكي مدير وحدة السياسات والحوكمة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة، السيد إبراهيم العافية رئيس وحدة التعاون بوفد الإتحاد الأوروبي بمصر، السيد خوان فيرنانديز ممثل اللاليجا الاسباني في مصر، اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، الاستاذة منال جمال مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب.