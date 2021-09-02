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يشارك منتخبنا الوطني في ثلاث سباقات في إطار منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشارك شهد سعيد ومريم عاصم في تصفيات فردي الاسبرنت ناشئات، وفِي حال تأهلهما تستكملان أدوار السباق التالية، بينما يشارك كل من خالد علام ويوسف شريف في منافسات الدور الأول لفردي ناشئين وحال تأهلهما يستكملان أدوار المنافسة، ويشارك عبدالله عفيفي في منافسات تصفيات فردي الاسكراتش ناشئين وحال تأهله يستكمل الأدوار التي تقام في نفس اليوم تباعاً.

يذكر أن منافسات البطولة تضم 22 سباقا 11 للناشئين و11 للناشئات، ويضم منتخبنا 11 لاعبا ولاعبة هم: عبدالله عفيفي، محمود بكر، يوسف شريف، بجاد شريف، مهاب عزيز، خالد علام، عبدالرحمن فهيم، عبادة محمود، حبيبة السيد، شهد سعيد، مريم عاصم.