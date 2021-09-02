أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

منتخب للدراجات يشارك في 3 سباقات اليوم في بطولة العالم بالقاهرة

Print
منتخب مصر للدراجات يشارك في 3 سباقات اليوم في بطولة العالم بالقاهرة منتخب للدراجات يشارك في 3 سباقات اليوم في بطولة العالم بالقاهرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يشارك منتخبنا الوطني في ثلاث سباقات في إطار منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

وتشارك شهد سعيد ومريم عاصم في تصفيات فردي الاسبرنت ناشئات، وفِي حال تأهلهما تستكملان أدوار السباق التالية، بينما يشارك كل من خالد علام ويوسف شريف في منافسات الدور الأول لفردي ناشئين وحال تأهلهما يستكملان أدوار المنافسة، ويشارك عبدالله عفيفي في منافسات تصفيات فردي الاسكراتش ناشئين وحال تأهله يستكمل الأدوار التي تقام في نفس اليوم تباعاً.

يذكر أن منافسات البطولة تضم 22 سباقا 11 للناشئين و11 للناشئات، ويضم منتخبنا 11 لاعبا ولاعبة هم: عبدالله عفيفي، محمود بكر، يوسف شريف، بجاد شريف، مهاب عزيز، خالد علام، عبدالرحمن فهيم، عبادة محمود، حبيبة السيد، شهد سعيد، مريم عاصم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030