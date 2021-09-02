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منافسات قوية في اليوم الثاني لبطولة العالم للدراجات

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منافسات قوية في اليوم الثاني لبطولة العالم للدراجات منافسات قوية في اليوم الثاني لبطولة العالم للدراجات

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انطلقت اليوم الخميس منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

وتشهد الفترة الصباحية سباقات تصفيات 200م اسبرنت سيدات، الدور الأول للكيرين رجال والمكون من 7 تصفيات، دور الـ 32 الاسبرنت سيدات، تأهيل مباشر كيرين رجال مكون من 6 تصفيات، ثمن نهائي الاسبرنت سيدات، تصفيات اسكراتش 7.5 كم رجال تصفيتين، تصفيات الاقصاء اسكراتش 3.5 كم مكون من تصفيتين.

بينما تشهد منافسات الفترة االمسائية والتي تبدأ من الساعة الخامسة عصراً وتستمر حتى التاسعة مساء سباقات ربع نهائي الكيرين رجال مكون من 3 تصفيات، الدور الأول من المطاردة الفرقية سيدات، ربع النهائي الاول للاسبرنت سيدات، التأهيل المباشر للكيرين رجال مكون من تصفيتين، نهائي المطاردة الفرقية رجال، ربع النهائي الثاني للاسبرنت سيدات، نصف نهائي الكيرين رجال، نهائي اسكراتش 10 كم رجال، ربع نهائي إسبرنت سيدات، تسليم جوائز الفائزين في سباقي المطاردة فرق رجال والاسكراتش 10كم رجال.

تحديد المراكز من 7 إلى 12 كيرين رجال، نهائي كرين رجال، نهائي مطاردة فرقية سيدات، نهائي الاقصاء سيدات ثم تسليم جوائز النهائيات الثلاث.

المصرى اليوم

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