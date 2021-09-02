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منتخب المغرب الأول يواجه نظيره السودان الخميس 2- 9 -2021، ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، على أرض ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

ويقام اللقاء بين المغرب والسودان عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس 2- 9 – 2021 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة. أكد الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني لمنتخب السودان أنهم عازمون على مواصلة النجاحات التي بدأها خلال مسيرته التي اقتربت من سنتين.

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وقاد فيلود «صقور الجديان» للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، وكذلك لنهائيات كأس العرب 2022 في قطر. ويحل المنتخب السوداني مساء اليو الخميس ضيفا على منتخب المغرب بملعب مولاي عبدالله في الرباط، في افتتاح مباريات المجموعة التاسعة، بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

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منتخب الإمارات الشقيق يواجه نظيره لبنان الخميس عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

يقام اللقاء بين المنتخبين الشقيقين على أرض ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي.

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ويشهد تاريخ مواجهات لبنان والإمارات تفوقا واضحا للأبيض على منتخب الأرز.

التقى لبنان والإمارات في 7 مواجهات سابقة تاريخيا، وتعتبر مواجهة الغد هي الثامنة بينهما.

وعلى صعيد تصفيات كأس العالم تعتبر مواجهة الغد هي الثالثة بعد مواجهتي تصفيات كأس العالم 2014. فاز لبنان مرة وحيدة على حساب الإمارات، وكان ذلك في عام 2011، في مباراة الذهاب ضمن تصفيات كأس العالم 2014 وذلك بنتيجة 3-1.