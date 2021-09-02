الملك يغادر إلى القاهرة للمشاركة في قمة ثلاثية مع الرئيسين المصري والفلسطيني

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جي بي سي نيوز:- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الخميس، متوجها إلى القاهرة للمشاركة في قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدان الثلاثة.

وتأتي مشاركة جلالته في القمة، ضمن الجهد الدبلوماسي الذي يقوده من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وتحسين ظروفهم المعيشية، فضلا عن تهيئة المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين.

وأدى سمو الأمير علي بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

وتعقد في القاهرة القمة الثلاثية التي تهدف إلى حث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على "الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".

وستعقد على هامش القمة لقاءات ثنائية، وفق مراسل "المملكة".

والأردن الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، يؤكد باستمرار مركزية القضية الفلسطينية وتمسكه بحل الدولتين.

جلالة الملك عبد الله الثاني أول زعيم عربي يلتقي بايدن، أكد ضرورة العمل على إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل إلى القاهرة الأربعاء، وفق السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح.