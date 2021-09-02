خلف كل جدار قصة حزينة وقلب أم محروق.. حكايات أهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية بكفر «أبو نجم»

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على بعد ما يقرب من ٦ كيلومترات من مركز أبوحماد محافظة الشرقية، تستقبلك لافتة «مرحبا بك في كفر أبونجم»، القرية التي فقدت ٤٠ شابا ما بين ليلة وضحاها، فتحولت القرية الصغيرة إلى سرادق عزاء، وارتسمت ملامح الحزن على وجوه الجميع من أهالي القرية والقرى المجاورة لها، وخرج الأهالي يبحثون عن أبناؤهم الذين غرقوا على متن مركب للهجرة الغير شرعية في البحر المتوسط الأسبوع الماضي، ولم تتوقف محاولات بحثهم للوصول إلى أبنائهم أحياء أو أموات.

بيوت من الطين تلاصقها عقارات من عدة طوابق أقيمت على الطراز الحديث، وشوارع ترابية ضيقة خالية من المارة، أبرز ملامح كفر «أبونجم» أحد أشهر القرى التي هاجر أبناؤها إلى أوروبا في بداية التسعينيات من القرن الماضي للبحث عن فرصة عمل .

منذ 21 عاما خاطر رضوان سليم عطية نجم الرجل الأربعيني بحياته، وهاجر من قريته إلى إيطاليا مع مجموعة من أصدقائه، لم يترك مهنة إلا وعمل بها هناك، إلا أنه رغم المشقة التي عاناها طوال عمله هناك لا يستطيع البقاء في قريته وقال: «منذ ثلاثين عاما كانت أبواب الرزق مفتوحة أمام الجميع، وعندما سافر أقاربنا من القرية ظهرت عليهم النعمة من السنة الأولى، فخاطرنا بحياتنا وسافرنا إلى هناك، وتذوقنا المر لتوفير وديعة أملا في إقامة مشروع في قريتنا، إلا أنه بعد مرور خمسة وعشرين عاما، ما زالت قريتنا على حالها بل يتدهور حالها ولم يختلف فيها سوى استبدال البيوت القديمة بالعقارات الحديثة».

«ولادنا سافروا علشان يساعدوا أهلهم في تربية إخواتهم لكنهم ما رجعوش».. كلمات بسيطة لخصت بها والدة حسين حاتم حسن عطية، والدة أحد ضحايا الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا رحلة ابنها القصيرة، التي لا تعلم إذا كان فارق الحياة وغرق في مياه البحر أم أنه حي وقالت: «حسين ابنى البكرى عنده 18 سنة خرج من القرية يوم 6 من الشهر اللي فات بعدما ضاق الحال به فهو أرزقي على باب الله، وبعت دهبي عشان أسفره وأدفع جزء من المبلغ المطلوب للمهرب بعد إلحاح حسين للسفر رغم نصيحتي له بعدم السفر خصوصا بسبب القلق والعصابات المنتشرة في ليبيا، أخر مكالمة وصلت ليا من حسين يوم الأحد قبل الماضي ثواني معدودة طمني فيها أنه بخير ووصل ليبيا وطلب توصيل باقي المبلغ المطلوب للمهرب ليتمكن من ركوب المركب اللي هيتحرك لإيطاليا مع زملائه، ومن وقت ما وصل لنا خبر غرق المركب مش عارفين إن كان حسين حي ولا ميت».

قرية كفر «أبونجم» المشهورة بهجرة أبنائها إلى ايطاليا بطرق غير شرعية طوال الأعوام السابقة، توقفت رحلاتها منذ ما يقرب من 5 أعوام كاملة، حتى ظهر شخص يلقب ب«الخال» أعلن لأهالي القرية عن قدرته على توصيل أبنائهم إلى إيطاليا عن طريق ليبيا مقابل 85 ألف جنيه، يحصل على 35 ألف جنيه منهم قبل تحرك الشاب من قريته، ويتحصل على باقي المبلغ بعد الوصول إلى ليبيا من خلال التحويل البريدي وقبل التوجه إلى إيطاليا عن طريق المركب الغير شرعي.

خلف الجدران وداخل كل بيت في قرية «كفر أبونجم» تصادفك قصة حزينة يسردها أهالي ضحايا الهجرة الغير شرعية، من بين القصص حسن صلاح عطية أحد الشباب المفقودين في الرحلة الغير شرعية إلى ايطاليا، ترك زوجته الحامل وطفلة لم تكمل عامها الثالث، يروى أحد أقاربه قصته وقال :«شباب القرية تواصلوا مع بعضهم وشجعوا بعض على السفر فمعظمهم حاصل على مؤهل متوسط وليس لديه فرصة جيدة للحصول على عمل، وظهر شخص يدعى الخال تواصل معه عدد من شباب القرية وخرج عدد منهم في شهر أغسطس الماضى، ومنهم من قام ببيع موبايله وسافر دون علم أهله، وفاجئ أهله بمكالمة لتوصيل باقى المبلغ للمهرب عن طريق الحوالة البريدية، وركبوا مركب بداخلها 200 شخص وهى لا تسع 70 فرد، ونحن نناشد المسئولين بالبحث عن أولادنا ولو كانوا عايشين يعرفونا ولو ماتوا نعرف عشان قلب أمهاتهم المحروقة ونقدر نطلع لهم شهادات وفاة» .

قبل عيد الأضحى أخبر خالد على أحد شباب قرية كفر «أبونجم» رغبته بالذهاب إلى مدينة الإسكندرية، إلا أنه فاجئ أهله بعد مرور 3 أيام بالاتفاق مع عدد من أصدقائه الذهاب إلى ايطاليا للبحث عن فرصة عمل وأنه في طريقه إلى السلوم، قال السيد علي شقيق خالد: «سافر خالد إلى الاسكندرية واتصل بينا قال أنه طالع على السلوم، طلبنا منه يرجع إلا أنه رفض وصمم على السفر للبحث عن أي فرصة عمل وتحقيق حلمه مثل باقي أقرانه بالقرية، وبالفعل عدى حدود ليبيا واتصل بينا من هناك وطمنا أنه بخير واستمر التواصل بينا وبينه من خلال مكالمة هاتفية كل 4 أيام لمدة دقيقة واحدة، وقبل الحادث بيومين بعت لنا خالد رسالة أخبرنا فيها انه هيسافر يوم الإتنين، ومن يومها انقطعت كل أخباره واحنا مش عارفين نوصله ومش عارفين هل خالد حي ولا ميت ولو هو اتوفى اندفن فين؟ البلد كلها في حيرة ومش بنام» .

الحاج سليم عطية أحد أهالي كفر نجم، فقد 3 من عائلته ولم يستدل عليهم حتى الآن، وقال: «قريتنا فقيرة وتبدل حالها إلى الأفضل بعد هجرة أبنائها إلى أوروبا، لا يوجد شخص عاقل يرمى بنفسه في النار، ولادنا غلطوا لما فكروا يسافروا بطريقة غير شرعية لكن دفعوا تمن غلطتهم من أرواحهم، احنا مش عارفين إن كانوا عايشين ولا ميتين لكن احنا راضيين بقضاء الله ولو ماتوا عاوزين نطلع لهم شهادات وفاة».