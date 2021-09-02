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أكد رئيس جامعة نجران، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، أن دخول 15 جامعة سعودية في ⁧‫تصنيف التايمز‬⁩ بزيادة 50% عن العام الماضي، وما تحقق قبله من تقدم في ترتيب الجامعات، في ⁧‫تصنيف شنغهاي‬⁩، وتصنيف QS، يؤكد القفزات التطويرية التي حققتها وزارة التعليم.

وعدّ رئيس الجامعة، الإنجازات التي تحققت للجامعات السعودية، دليلاً ثابتاً في قدرتها على المنافسة عالمياً، مترجمة تطلعات رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس، مبينًا أن تطور جودة الأبحاث العلمية المنشورة، كان أساس تحقيق ذلك الإنجاز.

ونوه الدكتور الخضيري، بدعم القيادة اللامحدود للتعليم في المملكة، وحرص ومتابعة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي انعكس على جودة مخرجات الجامعات السعودية، ومنافستها للجامعات الأخرى على المستوى الإقليمي والعالمي.