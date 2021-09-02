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محافظ الشرقية : تشكيل لجان لمتابعة مشروع السرفيس والتزام السائقين بخطوط السير

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محافظ الشرقية : تشكيل لجان لمتابعة مشروع السرفيس والتزام السائقين بخطوط السير محافظ الشرقية : تشكيل لجان لمتابعة مشروع السرفيس والتزام السائقين بخطوط السير

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالتنسيق مع مدير مشروع السرفيس بمركز الزقازيق، ومدير الإدارة العامة للمواقف، بتشكيل لجان لمتابعة سيارات السرفيس بمدينة الزقازيق، للوقوف على التزام السائقين بخطوط السير الممنوحة لهم، الشرقية وكذلك التأكد من سداد قيمة الكارتة الشهرية وتحصيل المتأخرات لتعظيم الإيرادات، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل لجنة من المتابعة الميدانية ومشروع السرفيس والإدارة العامة للمواقف، وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، والتواجد بميدان المحطة لمتابعة عمل سيارات الأجرة والسرفيس داخل المدينة، وتحصيل المتأخرات من أصحاب السيارات غير الملتزم أصحابها بسداد قيمة المتأخرات بإدارة السرفيس.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 11 سيارة خاصة ورحلات يقوم أصحابها بتحميل الركاب دون الحصول على خط سير، وتم سحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ اللازم قانونا، كما تم ضبط سيارة سرفيس غير ملتزم صاحبها بقيمة المتأخرات ولا يحمل رخصة قيادة، وتم تحصيل متأخرات عن عدد من سيارات السرفيس.

المصرى اليوم

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