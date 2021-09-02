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منتخب الإمارات الشقيق يواجه نظيره لبنان الخميس عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

يقام اللقاء بين المنتخبين الشقيقين على أرض ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي.

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ويشهد تاريخ مواجهات لبنان والإمارات تفوقا واضحا للأبيض على منتخب الأرز.

التقى لبنان والإمارات في 7 مواجهات سابقة تاريخيا، وتعتبر مواجهة الغد هي الثامنة بينهما.

وعلى صعيد تصفيات كأس العالم تعتبر مواجهة الغد هي الثالثة، بعد مواجهتي تصفيات كأس العالم 2014. فاز لبنان مرة وحيدة على حساب الإمارات، وكان ذلك في عام 2011، في مباراة الذهاب ضمن تصفيات كأس العالم 2014 وذلك بنتيجة 3-1.

وفي المقابل، فاز منتخب الإمارات 4 مرات على حساب لبنان. وكان أول فوز إماراتي على لبنان ضمن منافسات دورة الألعاب العربية عام 1999 بنتيجة 2-0.

كما فاز الأبيض في مباراة الإياب ضمن تصفيات كأس العالم 2014 بنتيجة 4-2. وعلى صعيد المباريات الودية، فاز منتخب الإمارات على لبنان مرتين: في 2011 و2014 بنتيجة 6-2 و3-2 على الترتيب.

المنتخب السعودي الأول يخوض لقاء مهما ومرتقبا الخميس 2- 9 -2021 ضد نظيره فيتنام ضمن منافسات الجولة الأولى لقارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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يقام اللقاء عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب مرسول بارك، وسيدخل هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، بخطة هجومية لتحقيق انتصار كبير في افتتاح التصفيات، حيث سيعتمد على الثنائي صالح الشهري وفهد المولد لقيادة خط هجوم الأخضر.

وسيحتفظ الفرنسي هيرفي رينارد، بعبدالرحمن غريب وعبدالله الحمدان وعلي الحسن ومحمد البريك، كأوراق رابحة للزج بهم في الشوط الثاني وفقا لظروف اللقاء.

محمد العويس.

عبدالله مادو وعبدالإله العمري وسلطان الغنام وياسر الشهراني.

عبدالله عطيف وسلمان الفرج وعبدالإله المالكي.

سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري.