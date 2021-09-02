ضبط عاطل ونجله بتهمة حيازة مخدرات وسلاح بالخانكة

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ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى يضم عاطلا ونجله بمنطقة سرياقوس بدائرة مركز شرطة الخانكة، تخصصا في تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية بحوزتهما كميات من الحشيش والهيروين وبندقية خرطوش وفرد خرطوش وكمية من الطلقات.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز الخانكة تفيد بقيام عاطل ونجله بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما للإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية لحماية تجارتهما غير المشروعة.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وباستهداف المتهمين تم ضبطهما بمسكنهما بمنطقة سرياقوس دائرة المركز، وهما «ح. ح. ع» 48 سنة عاطل، ونجله «ن. ح. ح» 26 سنة عاطل، وبحوزتهما بندقية وفرد خرطوش و7 طلقات من ذات العيار و400 جرام هيروين و300 جرام حشيش ومبلغ مالى 1340 جنيها و3 هواتف محمول.

وبمواجتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما.

تحر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.