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سفير سول يلقي المحاضرة الافتتاحية في منتدي التعاون العربي-الكوري لعام 2021

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سفير مصر سول يلقي المحاضرة الافتتاحية في منتدي التعاون العربي-الكوري لعام 2021 سفير سول يلقي المحاضرة الافتتاحية في منتدي التعاون العربي-الكوري لعام 2021


شارك الدكتور حازم فهمي سفير جمهورية العربية في سول في أعمال منتدى مستقبل التعاون العربي-الكوري لعام 2021، والذي نظمته وزارة الخارجية الكورية بالتعاون مع معهد السياسات الاقتصادية الكوري والجمعية العربية الكورية.


وألقي السفير المحاضرة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان «اتجاهات مستقبل التعاون العربي الكوري: رؤية عربية“، حيث تناولت أهم المحددات والمؤثرات الدولية والإقليمية التي تساهم في صياغة طبيعة ومستقبل تلك العلاقة ومجالات التعاون المتوقعة في هذا الإطار، خاصةً في أعقاب التغيرات الجذرية في البيئة الدولية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن مجالات التعاون المستقبلية المتوقعة بين الجانبين العربي والكوري وعلي رأسها: تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والنظم الصحية، والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية، والعسكري، والثقافي.


شارك في أعمال المنتدي مدير عام الشرق الأوسط وإفريقيا بالخارجية الكورية وعدد من السفراء الكوريين الذين خدموا بالمنطقة العربية، فضلا عن رئيس معهد السياسات الاقتصادية الكوري، ورئيس الجمعية العربية الكورية، والسفراء العرب، وعدد من الأكاديميين وخبراء مراكز الأبحاث بكوريا والمنطقة العربية.

المصرى اليوم

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