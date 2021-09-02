القوى العاملة: صرف 22.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 5958 شاباً بالقاهرة

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 5958 شاباً، منهم 48 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 15732 شاباً، واستخراج 1342 شهادة قياس مستوى المهارة، و1381 رخصة مزاولة الحرفة .

وأشار الوزير إلى أنه في مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في: 147 منحة مولود جديد بإجمالى 296 ألف جنيه، و34 منحة زواج بمبلغ 102 ألف جنيه، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 34 ألف جنيه، و6 منح وفاة عمال بمبلغ 60 ألف جنيه، وصرف 27 ألف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية لـ 9 عمال، فضلاً عن صرف 8 آلاف جنيه باقي منحة وفاة أحد العمال المسجلين، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الاضحى المبارك بإجمالي 22 مليون و99 ألف جنيه لـ 44190 عامل مسجل، ليصل إجمالى ما تم صرفه 22 مليون و625 ألف جنيه .

ولفت الوزير إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 197 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 100 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي -أن المديرية تلقت 909 شكوى، منها 120 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 249 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 73 شكوى، وإحالة 20 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 447 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 198 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 148 شكوى، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 199 منشأة، وإعادة التفتيش على 416 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 225 محضر سلامة وصحة مهنية و3 حالات غلق إداري، كما تم بحث 8 شكاوى، وعقد 8 ندوات توعية.