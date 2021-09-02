حملات تموينية على المحلات التجارية والمجازر في الحامول

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نظم مجلس مدينة الحامول حملات للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق، إلى جانب حملات تموينية على المحلات التجارية والمجازر ومصنع السكر، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابة التموينية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل تنظيم حملة نظافة مكبرة بقرية أبوشاهين حيث تم مسح الشوارع ورفع ناتج التطهير من على جسور الترع والمصارف والمخلفات الزراعية وروث المواشي بأماكن تجميعها ومسح الشوارع ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة ورفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها وصيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع لتحسين مستوى الإنارة العامة بالشوارع.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الحامول أعمال لجنة المرور على الأسواق بالتنسيق مع الرقابة التموينية، والإدارة البيطرية، وقسم الأغذية بالإدارة الصحية حيث تم المرور على محلات الجزارة وبيع الأسماك المملحة والدواجن والمحلات التجارية وبيع المواد الغذائية بقرية قليني، مصنع السكر، أبو سكين، قرية ١٢، قرية ٣٦، التفتيش مما أسفر عن ضبط ١٠ ك لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير عدد ٧ محاضر متنوعة. تم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وتم اتخاد كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.