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الأهلي ينفي شائعات إعارة طاهر وبانون .. «لا أساس لها من الصحة»

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الأهلي ينفي شائعات إعارة طاهر وبانون .. «لا أساس لها من الصحة» الأهلي ينفي شائعات إعارة طاهر وبانون .. «لا أساس لها من الصحة»

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نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تمامًا ما تردد عن إمكانية إعارة طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لأي نادٍ آخر، مضيفا أن هذا الكلام كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة.

وأكد أمير توفيق، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن طاهر محمد طاهر من العناصر المتميزة في فريق الأهلي، ويعوّل عليه الجهاز الفني مع زملائه الكثير في المرحلة المقبلة.

وأشار مدير التعاقدات إلى أن الشائعات التي تتردد حول «إعارة طاهر محمد طاهر» هدفها زعزعة استقرار الفريق على غرار الشائعة التي ترددت من قبل عن وجود اتجاه لإعارة مدافع الفريق بدر بانون، وهو أيضًا كلام كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح أمير توفيق أن الثنائي طاهر محمد طاهر، وبدر بانون، من العناصر الأساسية في الفريق الأول لكرة القدم، ولم يتردد لا من قريب ولا من بعيد أي حديث عن إمكانية رحيلهما.

المصرى اليوم

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