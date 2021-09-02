حملة موسعة للنظافة بمدينة الرياض بكفر الشيخ

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نظم مجلس مدينة الرياض حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة والتجميل بالمدينة، ورفع الناتج اليومى من القمامة والمخلفات والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل والمخارج، وقص وتهذيب الأشجار بالإضافة إلى مسح وتمهيد الطريق العام، ورافد الطريق الدولي.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الرياض رفع كفاءة أعمدة الإنارة بالمدينة والقرى، ورفع كفاءة الطرق، حيث قام بإعادة زراعة الأعمدة الآيلة للسقوط برافد الطريق الدولى، وذلك طبقا للمعايير الفنية لزراعة الأعمدة، حفاظا على أرواح المواطنين.