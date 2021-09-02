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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شعبان مدير المستشفيات الجامعية والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وخلال الاجتماع صرح رئيس الجامعة بأنه تم توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم كافة العاملين والطلاب باعتبارها خطوة مهمة في التصدي لهذا الوباء وتقليل فرص الإصابة به، مشددًا على أن استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضرورة لعدم تجدد انتشار الفيروس.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم توفير 10 أجهزة حاسب آلي وطابعات وأماكن للتطعيم على أكمل وجه ممكن، كما كلف اللجنة بعمل جدول خاص بتطعيم كل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، موجها بضرورة الانتهاء من تطعيم العاملين في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس جامعة بني سويف إن الأماكن التي سيتم تطعيم العاملين بها هي: مجمع 330 فدان، وكلية التربية الرياضية، والإدارة الطبية، والصيدلة، والمستشفى الجامعي، على أن يتم تطعيم كل يوم كلية بمجمع غرب وتطعيم كليتين في يوم بمجمع شرق.