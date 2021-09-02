حملات مكثفة لإزالة التعديات المخالفة ورفع الإشغالات بشوارع وميادين الشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون .

وفي هذا الإطار قام الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، بإيقاف أحد المواطنين أثناء شروعه في أعمال تجهيز أرض لإقامة نشاط مخالف دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، بمنطقة غرب الغشام التابعة للوحدة المحلية بشيبة النكارية، وعلى الفور تم إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمركز من رفع ٥٣ حالة إشغال بالطرق والمحاور الرئيسية، وتم تحصيل الغرامات المقررة للمخالفات من قاعات الأفراح.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بحي أول الزقازيق، بالإشتراك مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض، ونفق المشاه بالمحطة، وميدان عرابى وميدان التحرير ،وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة ،وكوبرى أبوعميره وشارع الجلاء، وتطبيق القانون دون تهاون على المخالفين.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بإزالة أحد السلالم المخالفة بحي المنشية بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شنت الأجهزة التنفيذية بالمركز، حملة لرفع الإشغالات بالعديد من المناطق، لفك الإختناقات المرورية وفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات، وأسفرت الحمله عن رفع ٣٢١ حالة إشغال، وضبط ٦١ حالة إشغال أخرى، وتحرير ١٢ محضر أشغال.

وفي سياق متصل شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة لرفع الإشغالات أسفرت عن ضبط ٥٤ إشغال مخالف، ورفع ٧٣ إشغال آخر، وتنفيذ ١٤ إزالة وتحرير ١١ محضر إشغال

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة لرفع الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة وقرى الوحدات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم ضبط ٥٦ حالة إشغال مخالف، ورفع ٤٣ إشغال آخر مخالف، وتحرير ٩ محاضر إشغال خلال حملة إشغالات واسعة جابت كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المركز.

