معيط: «حياة كريمة» تؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين

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أكد وزيرالمالية، محمد معيط، حرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.

قال الوزير في بيان صحفى اليوم- الخميس- إن مصرتقوم بأكبرحراك تنموى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطويرالريف المصري «حياة كريمة»، الذي يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.