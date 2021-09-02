تاريخ البطولة يعود لعام 1911.. «فيراري» أول سيارة تم استخدامها في بطولة العالم للراليات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بطولة العالم للراليات هي سلسلة راليات ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وهناك بطولة تقام للسائقين وأخري للمصنعين، وهما بطولتان منفصلتان لكن كلاهما بنفس نظام النقاط.

تتكون السلسلة من 13 حدثًا وكل حدث من ثلاثة أيام، وتتم القيادة على أسطح تتراوح بين الحصى والأسفلت إلى الثلج والجليد، ويتم تقسيم كل رالي ما بين 15 إلى 25 مرحلة خاصة على طرق مغلقة.

تاريخ الراليات يعود إلى رالي مونتي كارلو الأول في جانفي 1911، كما يعود استخدام مصطلح الراليات من أواخر العشرينات من القرن الماضي، وانتشرت سباقات هذه البطولة في فرنسا ودول أخرى في أوروبا، وتطورت مع الوقت قوانين المسابقة.

دائمًا كان هناك ميل لتحديث السيارات المشاركة في سباقات الرالي، بدأت بطولات العالم للراليات من السباقات الدولية المعروفة والشعبية والتي كان معظمها سابقًا جزءًا من بطولة الرالي الأوروبية أو البطولة الدولية للمصنعين، وقد تم التنافس على هذه السلسلة لأول مرة في عام 1973.

تم تصميم سيارات الرالي بحيث تنتج على الأقل 1.6 لترًا من أربع أسطوانات، وهي تتميز بشاحن توربيني وأنظمة مضادة للارتداد من خلال نظام الدفع الرباعي وعلب التروس المتسلسلة والأجزاء الديناميكية الهوائية وغيرها من التحسينات.

تم تشكيل بطولة العالم للراليات من عدة سباقات وكانت 9 منها في السابق جزءًا من البطولة الدولية للمصنعين التي تم التنافس عليها من عام 1970 إلى عام 1972 وكانت بطولة العالم للراليات لعام 1973 هي موسم الافتتاح الأول للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية زفازت سيارة ألبين رينزلت بأول بطولة عالمية للمصنعين، وبعدها احتلت لانكيا اللقب ثلاث سنوات على التوالي.

أول سيارة تم تصميمها وتصنيعها خصيصًا لسباقات الرالي، هي «فيراري»، ولم تُمنح أول بطولة من بطولات العالم للراليات للسائقين حتى عام 1979 على الرغم من أن مواسم عامي 1977 و1978 شملت كأس الاتحاد الدولي للسيارات للسائقين الذي فاز به بطل إيطاليا ساندرو موناري وبطل فنلندا ماركو ألين على التوالي، أصبح السويدي بيورن فالديجارد أول بطل عالمي رسمي متفوقًا على بطل فنلندا هانو ميكولا بفارق نقطة واحدة.

هناك خطورة من سرعة سيارات الرالي والتي قد تبلغ حوالي 300 حصانًا مما يؤدي لاحتمال التصادم والارتطام بين السيارات وقد وقع بالفعل الكثير من الحوادث، كما أنه لم تكن هناك الكثير من الخوذات وأشرطة اللف والحماية في الستينيات مما زاد من تكرار الحوادث.

خلال الفترة الحالية انخفضت حالات الوفاة والإصابات الخطيرة بين فرق الرالي بسبب زيادة الاهتمام بوسائل الحماية كالأقفاص الواقية الواسعة النطاق والملابس الواقية من اللهب والخوذات وأنظمة إطفاء الحرائق، وبالإضافة إلى ذلك فيمكن أن تمتص سيارات الرالي الآن قدرًا هائلًا من قوة الاصطدام لتحافظ على سلامة سائقيها.