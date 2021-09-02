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رئيس جامعة المنيا يوجه أعضاء هيئات التدريس بسرعة إتاحة الكتاب الجامعي الإلكتروني

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رئيس جامعة المنيا يوجه أعضاء هيئات التدريس بسرعة إتاحة الكتاب الجامعي الإلكتروني رئيس جامعة المنيا يوجه أعضاء هيئات التدريس بسرعة إتاحة الكتاب الجامعي الإلكتروني

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كلف الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا عمداء ووكلاء وأعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد بسرعة إتاحة الكتاب الجامعي الإلكتروني، والمقررات الدراسية للطلاب على منصة الجامعة طبقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة للمحتوى العلمي، وذلك بعد تحويل جميع المقررات، والكتب الدراسية من ورقية إلى إلكترونية، مشدداً على وضع آليات لمتابعة نشر المقررات الدراسية وتَسلمها من الأقسام قبل الموعد المحدد.

من جانبه أكد الدكتور عصام فرحات على سرعة إعلان الجداول الدراسية على منصات الجامعة التعليمية طبقاً لآليات نمط التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نظاماً للدراسة بها قبل منتصف سبتمبر الجاري، مطالباً عمداء الكليات بإعداد قوائم بأسماء الطلاب من الفرق الثالثة وحتى الرابعة، وتوجيههم للتسجيل على منظومة الدولة لتلقي لقاح كورونا.

المصرى اليوم

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