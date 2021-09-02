رئيس الجامعة المصرية اليابانية يلتقى الطلاب الجدد خلال «اليوم المفتوح» (صور)

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‏استقبل الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الخميس، الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام المشاركين في «اليوم المفتوح» الذي تنظمه الجامعة لتعريف الطلاب بأهم البرامج الجديدة التي تقدمها كليات الجامعة و‏ مميزات النموذج الياباني في التعليم الذي تطبقه، وفرص التدريب الصيفي للطلاب باليابان وذلك في حضور ‏الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم.

وأكد على أن الجامعة المصرية اليابانية، تحرص على بناء المهارات والسمات الشخصية للطلاب والتوسع في البرامج الجديدة التي تؤهل الخريجين للمنافسة على مستوى خريجى الجامعات العالمية، من خلال استثمار الخبرات اليابانية في أعداد خريجي الجامعة للمنافسة في سوق العمل دوليا والاستحواذ على أكبر قدر من فرص العمل العالمية وتأهيلهم للاحتياجات المحلية لسوق العمل .

وأضاف أن هناك برنامج للمنح الدراسية بالجامعة لدعم الطلاب المتميزين وذوي التفوق العلمي، الاخلاقي، الرياضي، والتربوي بهدف إعداد جيل من الخريجين يكونوا قدوة وقادة المجتمع في المستقبل من خلال تقديم تعليم بمواصفات عالمية داخل الوطن لتخريج كوادر علمية تشارك في مسيرة البناء والتنمية.

وقال الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة اليابانية تم تأسيسها بالشراكة ‏بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية موضحا أن الشراكة بين الجانبين تتم في كل البرامج وأن كل ‏برنامج تعليمي بالجامعة له توأمه في جامعات اليابان حيث أن الجامعة ترتبط بشراكات علمية مع كبرى الجامعات في اليابان والتي حصل 25 من علمائها على جائزة نوبل .‏

وأوضح ان الجامعة يوجد بها 10 خبراء يابانيين مقيمين بالجامعة على مدار العام منهم النائب الاول لرئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ونائب رئيس الجامعة لشئون البحوث، كما تستقبل الجامعة سنوياً (100) أستاذ يابانى للتدريس لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والإشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة مع اساتذة الجامعة من المصريين تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أشهر بتمويل كامل من هيئة التعاون الدولى (الجايكا) بإجمالى عدد ايام عمل 1400 يوم/سنة، كما يعمل بالجامعة استاذ تاريخ ومصريات واربعة مدرسين للغة والحضارة اليابانية بتعاقد مباشر مع الجامعة.

وتضمنت فعاليات برنامج «اليوم المفتوح»، التعريف بالكليات وشروط الالتحاق بالجامعة وتقديم محاضرة عن تطور التكنولوجيا خلال السنوات القادمة وكيفية مواكبتها،وتعريف الطلاب على بعض الأنشطة والتجارب الاكاديمية وتنظيم لقاء لهم مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتعريفهم بالتخصصات الدراسة بالجامعة وطرق تطبيق النظام اليابانى في التعليم الذي يعتمد على التطبيقات العملية والابتكار،

كما قام الطلاب بجولة تفقدية بالمدن الجامعية ودار الضيافة الخاص بالجامعة ومبنى الانشطة الطلابية الذي يضم حمام سباحة مغطى ،صاله بلياردو، صالة اسكواش، ملاعب كرة قدم، ملاعب تنس وملاعب لكرة اليد، وشارك الطلاب ببعض الانشطة الترفيهية والرياضية والثقافة اليابانية، وتعرف الطلاب على متطلبات القبول والتسجيل بالجامعة.

رئيس الجامعة المصرية اليابانية يلتقى الطلاب الجدد بـ"اليوم المفتوح" ويستعرض البرامج التدريسية (صور)

رئيس الجامعة المصرية اليابانية يلتقى الطلاب الجدد بـ"اليوم المفتوح" ويستعرض البرامج التدريسية (صور)

رئيس الجامعة المصرية اليابانية يلتقى الطلاب الجدد بـ"اليوم المفتوح" ويستعرض البرامج التدريسية (صور)

رئيس الجامعة المصرية اليابانية يلتقى الطلاب الجدد بـ"اليوم المفتوح" ويستعرض البرامج التدريسية (صور)