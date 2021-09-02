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هند صبري ضيفة وفاء الكيلاني في «السيرة» على

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هند صبري ضيفة وفاء الكيلاني في «السيرة» على dmc هند صبري ضيفة وفاء الكيلاني في «السيرة» على

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تحل الفنانة هند صبري ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة ، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

تتحدث «هند» خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، ومدى تأثرها بانفصال والدها ووالدتها، وبدايات تعرفها على زوجها الحالي، والمواقف الطريفة التي جمعتهما في حفل الزفاف.

وتروي هند صبري أيضا تفاصيل الخيانة التي تعرضت لها من بعض الأصدقاء، سواء في العمل أو الحياة الشخصية، وكذلك العديد من الأزمات التي مرّت بها خلال مسيرتها الفنية.

المصرى اليوم

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هند صبري ضيفة وفاء الكيلاني في «السيرة» على dmc

هند صبري ضيفة وفاء الكيلاني في «السيرة» على dmc