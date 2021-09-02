سيراميكا كيلوباترا يدخل صراع التعاقد مع حارس المقاصة

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دخل نادي سيراميكا كليوباترا في صراع التعاقد مع محمود حمدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي سيراميكا كليوباترا أرسل عرضًا رسميًا إلى نادي مصر المقاصة، يطلب من خلاله التعاقد مع محمود حمدي، في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان لحل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة بعد الاستقرار على رحيل محمود شكري، الحارس الثاني للفريق.

وتلقى محمود حمدي في الأيام الماضية أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز، على رأسها الاتحاد السكندري والجونة.

وتتجه النية لدى مسؤولي نادي المقاصة الموافقة على بيع الحارس صاحب الـ27 عامًا، لحل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الجارية.