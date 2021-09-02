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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم استبعاد رمضان صبحي لاعب المنتخب من معسكر الفريق قبل السفر غدا إلى الجابون لمواجهة منتخبها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

جاء ذلك بعدما أكدت الأشعة التي أجريت للاعب بمعرفة طبيب المنتخب محمد أبوالعلا إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمنى.

وصرح محمد أبوالعلا طبيب المنتخب صعوبة قدرة اللاعب على المشاركة بمباراة الجابون بعدما تم وضع يده في جبيرة ستعوق حركته بالإضافة إلى حاجته لفترة راحة حتى يلتئم الكسر.