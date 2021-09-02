الآسيوي لكرة اليد يقرّر سحب التنظيم من إيران.. ويمنح السعودية استضافة البطولة العشرين للرجال

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، اليوم الخميس، منح حق استضافة البطولة الآسيوية العشرين للرجال "تصفيات بطولة العالم للرجال – بولندا والسويد 2023" للمملكة العربية السعودية، ممثلة في الاتحاد العربي السعودي لكرة اليد، بعد أنْ كان من المقرّر إقامتها في "إيران" خلال يناير القادم 2022، جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي يوم أمس الأربعاء، وقررت من خلاله سحب البطولة من "إيران" ومنح الاستضافة للمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 18-31 يناير من العام القادم 2022م بمشاركة المنتخبات الآسيوية؛ حيث ستمنح المنتخبات صاحبة المراكز الخمسة الأولى بطاقة التأهل لمونديال العالم "بولندا –السويد 2023".

من جهة أخرى قدم فاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة اليد، جزيل الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة على دعمها الدائم لقطاع الرياضة، وللأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ولنائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ على متابعتهم ودعمهم لملف الاستضافة الذي جاء بناءً على نجاح المملكة في استضافة أكبر البطولات والفعاليات العالمية.