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مكة المكرمة.. "القويحص" يناقش مشاريع البنية التحتية لمخططات ولي العهد

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مكة المكرمة.. "القويحص" يناقش مشاريع البنية التحتية لمخططات ولي العهد مكة المكرمة.. "القويحص" يناقش مشاريع البنية التحتية لمخططات ولي العهد
في اجتماعه بالرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان

مكة المكرمة..

اجتمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، اليوم، بالرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، ومدير فرع شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله العتيبي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها حاليًّا من قبل الشركة الوطنية للإسكان، وبحث سُبل التكامل وتوحيد الجهود بين الأمانة والشركة ومناقشة الفرص الاستثمارية التي تسهم في تنمية وتطوير البنية التحتية لمخططات ولي العهد والتكلفة المتوقعة لها.

وأكَّد القويحص دعم الأمانة لمشاريع الإسكان وتمكينها من تنفيذ مبادراتها المرتبطة بتنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى مكة المكرمة، وتعزيز استدامة منظومة العرض العقاري، والإسهام في تنمية الاقتصاد السعودي وازدهاره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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