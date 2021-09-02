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تدشين عيادة تعديل نمط الحياة الافتراضية المؤقتة بـ"سعود الطبية"

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بالتعاون مع جمعية "حياتنا"

تدشين عيادة تعديل نمط الحياة الافتراضية المؤقتة بـ

دشن المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، د.أحمد العنزي، والمدير التنفيذي للشؤون الطبية بالإنابة، د. فيصل المزروع، عيادة تعديل نمط الحياة الافتراضية المؤقتة، في بهو البرج الطبي الأول.

جاء ذلك، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، أريج باهمام، ومنسق الجمعية، أسماء الرميزان.

وعبر د."العنزي" عن تقديره وامتنانه لمنسوبي العيادة نظير جهودهم الرائعة في تغلبهم على التحديات، حيث قدم فريق العيادة عرضًا موجزًا عن خدمات العيادة وطريقة التسجيل بها.

وتعد العيادة المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها على مستوى المملكة التي تهدف للمساهمة في تعزيز نمط الحياة الصحي من ممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز التغذية الصحية، وتقدم مجموعة من الخدمات التكاملية من مواعيد افتراضية ومكتبة للمحتويات التوعوية وخدمات تفاعلية تشمل مسابقات افتراضية وحاسبة الصحة ونظام احتساب النقاط والجوائز.

يذكر أن، من أهداف العيادة السعي لخلق بيئة صحية تسهم في تحقيق ركائز رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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