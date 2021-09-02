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عبر البث المباشر.. "مصرية" تطالب باعدام ابنها في ميدان عام لهذا السبب

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عبر البث المباشر.. "مصرية" تطالب باعدام ابنها في ميدان عام لهذا السبب عبر البث المباشر.. "مصرية" تطالب باعدام ابنها في ميدان عام لهذا السبب

عبر البث المباشر..

عبر البث المباشر على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعيي، طالبت سيدة مصرية باعدام ابنها في ميدان عام .
وكشفت وسائل إعلام مصرية محلية التفاصيل الكاملة لمطالبة السيدة المصرية بإعدام نجلها في ميدان عام، بعدما قتل شقيقته وصغيرها الذي لم تلده بعد.
وطبقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية أن المتهم حضر إلى شقة شقيقته "الضحية"، يطلب منها مبلغًا مالياً لسداد بعض ديونه، بينما كان ينوي شراء جرعة من المخدرات، إلا أن شقيقته عندما علمت بذلك، رفضت وأكدت عدم وجود أموال معها، الأمر الذي أثار حفيظته لعلمه أنها ميسورة الحال، لأن زوجها يعمل تاجرًا ولديه الكثير من الأموال.
المتهم ادعى إصابته في قدمه وأنه يريد عصا خشبية للاتكاء عليها، وعندما أتت له بالعصا، غافلها وانهال عليها ضربًا، لتدخل في حالة من الإغماء، ثم أخذته أفكاره الشيطانية للانتقام، من أجل الحصول على الأموال لشراء المخدرات، استل سكين المطبخ وسدد لها 6 طعنات نافذة في منطقة الرقبة والبطن مع علمه بأنها حامل، لتسقط غارقة في دمائها وتفارق الحياة في الحال.
وقال شاهد عيان على الجريمة، إن الشاب معروف بين الأهالي بإدمانه للمخدرات، وبدأت المشاكل بينه وبين شقيقته بسبب رغبته الدائمة في الحصول على أموال لشراء المخدرات، وكان دائمًا ينتهي الحوار بينهما باستجابة الأخت لطلب شقيقها كرها، ويبدو أن الشاب قتل شقيقته لعدم استجابتها هذه المرة لطلبه المعتاد.
وطالبت الأم باكية في تصريحات خلال بث مباشر بإعدام نجلها مرتكب واقعة قتل شقيقته في ميدان عام لارتكابه واقعة القتل.
وقام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بالقبض على المتهم في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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