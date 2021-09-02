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قمة القاهرة .. قادة والأردن وفلسطين يبحثون تفعيل دعم قضية السلام

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قمة القاهرة .. قادة مصر والأردن وفلسطين يبحثون تفعيل دعم قضية السلام قمة القاهرة .. قادة والأردن وفلسطين يبحثون تفعيل دعم قضية السلام
عدم رضا عن الدور الأمريكي في استئناف المفاوضات

قمة القاهرة .. قادة مصر والأردن وفلسطين يبحثون تفعيل دعم قضية السلام

انطلقت في مقر الرئاسة المصرية في العاصمة القاهرة، اليوم "الخميس"، أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح ، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لبحث تفعيل الدعم الدولي والإقليمي للقضية الفلسطينية.

وعقدت القمة بطلب فلسطيني لبحث تفعيل الدعم الدولي والإقليمي لحل الدولتين، الذي يتعرض لتهديد جدي جراء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي لا يتوقف.

وتسعى القمة لعمل ثلاثي مشترك على ثلاثة مستويات؛ أميركية وإسرائيلية وعربية، في ظل عدم تحقيق الجهود الأميركية أي تقدم في المسار السياسي، ووجود حاجة لتوجه عربي جماعي إلى إدارة الرئيس جو بايدن؛ للمطالبة بدور أكبر في الضغط على إسرائيل، للقيام بخطوات سياسية ذات أهمية.

وتظهر المؤشرات عدم رضا الجانب الفلسطيني عن الدور الأميركي، الذي لم يتجاوز بعد القضايا الاقتصادية والحياتية في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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