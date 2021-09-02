★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

رحل الممثل الهندي سيدهارت شوكلا، صباح اليوم الخميس، عن عالمنا في عُمر الـ 40، وذلك إثر إصابته بنوبة قلبية، حسب ما كشف عنه مستشفى بمدينة بومباي الهندية.

وصرح مسؤول في المستشفى بأن «سيدهارت» فارق الحياة جراء تعرضه لنوبة قلبية، موضحًا أنه قد نقل بعد رحيله إلى المستشفى.

فيما نعى عدد من مشاهير «بوليوود»، عبر حساباتهم على موقع التغريدات «تويتر» لتعزية عائلة الفنان الراحل، فكتب الممثل مانوج باجباي: «يا إلهي! هذا أمر مروع للغاية، ستفشل الكلمات في وصف الصدمة وشعور الفقد الذي قد ينتاب أقرباءه وأعزاءه، أتمنى أن يستريح بسلام».

وغرد الممثل الكوميدي الهندي سونيل جروفر قائلاً: «مصدوم وحزين لمعرفة ما جرى لسيدهارت شوكلا، توفى مبكراً، صلواتي له، فلترقد بسلام.. وخالص التعازي لأحباء الراحل سيدهارث شوكلا. أخبار مروعة ومؤلمة».

ويذكر أن أول ظهور تليفزيوني لسيدهارث شوكلا كان عام 2008 من خلال برنامج «Babul Ka Aangann Chootey Na»، أما أول ظهور له في عالم بوليوود فكان عام 2014 من خلال فيلم «Humpty Sharma Ki Dulhania».