جامعة الزقازيق تتقدم ٢٠٠ مركزًا عالميًا ضمن تصنيف «التايمز هاير» الدولي

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أظهر تصنيف «التايمز هاير ايديوكاشن الدولي» لعام 2022، الخميس، تقدم جامعة الزقازيق ٢٠٠ مركزاً عالمياً،حيث ظهرت الجامعة ضمن شريحة افضل ٨٠١- ١٠٠٠جامعة على مستوى العالم لعام ٢٠٢٢، بينما كان ترتيبها ضمن شريحة أفضل 1001+ جامعة على مستوى العالم لعام ٢٠٢١،كما حصلت الجامعة على المركز السادس محليا من إجمالي ٢٣ جامعة مصرية شملها التصنيف.

وأكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً ،من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين، مشيداً بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب متميز عالمياً طبقاً لتصنيف «التايمز هاير ايديوكاشن الدولي» ٢٠٢٢.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،أن تصنيف «التايمز هاير ايديوكاشن الدولي» يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية ،حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي وفق عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم وترتيب الجامعات التي تستوفى عدد متنوع من المعايير التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية،مشير إلى أنه تم إختيار 1662 جامعة فقط لتصنيف العام الحالى، وأنه يتم الإعلان عن أفضل الجامعات المستوفاة لمعايير تصنيف «التايمز هاير ايديوكاشن الدولي»سنوياً وفقاً لخمسة معايير رئيسية ،و هي «التدريس ويمثل هذا المعيار 30% من الوزن النسبى للتصنيف، والبحث العلمى ويمثل هذا المعيار 30% من الوزن النسبى للتصنيف، والاستشهاد بأبحاث الجامعة المنشورة ويمثل هذا المعيار 30% من الوزن النسبى للتصنيف، والسمعة الدولية ويمثل هذا المعيار 7.5% من الوزن النسبى للتصنيف ،و اخيراً معيار نقل الخبرات للقطاع الصناعى ويمثل هذا 2.5% من الوزن النسبى للتصنيف».