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بدء أعمال التوثيق القنصلي والشهر العقاري بمكاتب البريد في الفيوم

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بدء أعمال التوثيق القنصلي والشهر العقاري بمكاتب البريد في الفيوم بدء أعمال التوثيق القنصلي والشهر العقاري بمكاتب البريد في الفيوم

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الخيمس، بدء أعمال التوثيق القنصلي والشهر العقاري بمكاتب البريد بمدينة الفيوم ومراكز المحافظة المختلفة، للتيسير على المواطنين في توثيق الأوراق والمحررات الرسمية، بدلاً من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن أعمال التوثيق القنصلي بدأت بعددٍ من مكاتب البريد شملت، مكتب الفيوم الرئيسي، ومكتب الجون، والجامعة الرئيسي، ومكاتب إطسا وسنورس وطامية وأبشواي الرئيسية، فضلاً عن مكتب سنهور القبلية، لافتاً إلى أن تلك المكاتب تعمل للتوثيق الخارجي بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأضاف المحافظ، أنه تم البدء بتوثيق المحررات الرسمية الخاصة بالشهر العقاري، بعددٍ من مكاتب البريد شملت، مكاتب الفيوم، وسنورس، وطامية، وأبشواي الرئيسية، وإطسا الفرعي، فضلاً عن المكاتب الحالية بالجون والسيليين وقصر الباسل، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من ، حفاظاً على سلامة المترددين على هذه المكاتب والعاملين فيها.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لا تألو جهداً في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، لافتاً إلي أن مكاتب التوثيق القنصلي ستكون بمثابة حلقة وصل بين المحافظة ووزارة الخارجية، فضلاً عن التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم من مشقة السفر إلي القاهرة أو إلي المحافظات المجاورة، حيث ستتيح هذه المكاتب توثيق كافة المحررات الرسمية الصادرة من جميع الجهات.

المصرى اليوم

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