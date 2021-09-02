بدء أعمال التوثيق القنصلي والشهر العقاري بمكاتب البريد في الفيوم

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الخيمس، بدء أعمال التوثيق القنصلي والشهر العقاري بمكاتب البريد بمدينة الفيوم ومراكز المحافظة المختلفة، للتيسير على المواطنين في توثيق الأوراق والمحررات الرسمية، بدلاً من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن أعمال التوثيق القنصلي بدأت بعددٍ من مكاتب البريد شملت، مكتب الفيوم الرئيسي، ومكتب الجون، والجامعة الرئيسي، ومكاتب إطسا وسنورس وطامية وأبشواي الرئيسية، فضلاً عن مكتب سنهور القبلية، لافتاً إلى أن تلك المكاتب تعمل للتوثيق الخارجي بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأضاف المحافظ، أنه تم البدء بتوثيق المحررات الرسمية الخاصة بالشهر العقاري، بعددٍ من مكاتب البريد شملت، مكاتب الفيوم، وسنورس، وطامية، وأبشواي الرئيسية، وإطسا الفرعي، فضلاً عن المكاتب الحالية بالجون والسيليين وقصر الباسل، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المترددين على هذه المكاتب والعاملين فيها.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لا تألو جهداً في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، لافتاً إلي أن مكاتب التوثيق القنصلي ستكون بمثابة حلقة وصل بين المحافظة ووزارة الخارجية، فضلاً عن التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم من مشقة السفر إلي القاهرة أو إلي المحافظات المجاورة، حيث ستتيح هذه المكاتب توثيق كافة المحررات الرسمية الصادرة من جميع الجهات.