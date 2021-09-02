بعد أزمة مي حلمي.. سالي عبد السلام: «مش أي حد بيعرف يتكلم يشتغل مذيع.. ما البغبغان بيتكلم»

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أعربت الإعلامية سالي عبدالسلام، عن استيائها الشديد بسبب المعاملة الغير لائقة من بعض الإعلاميين لضيوف حلقاتهم، ولا تتناسب مع أخلاق المهنة، ويأتي هذا تزامناً مع أزمة الإعلامية مي حلمي، التي إساءة للاعب أحمد صالح نجم الزمالك السابق، خلال حوارها معه في برنامجها «الحكم»، المذاع على قناة «الحدث اليوم».

ونشرت «عبدالسلام» مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميش، وعلقت عليها قائلة: :«مش أي حد بيعرف يتكلم يشتغل مذيع، ما البغبغان بيتكم».

وتابعت «عبدالسلام»، قائلة :«الشغلانه دي من أرقى وأفضل الشغلانات، وميشتغلهاش إلا اللي عارف قيمتها، واللي مش عايز يتعب ويحترم الناس وعقلهم وقلبهم، ويبقى صوتهم ويوصل لقلبهم ويفيدهم، ويدخل بيتهم، ويبقى واحد منهم قبل ما يشيلهم فوق راسه، ويكونوا ضيوفه في الاستديو عنده ميشتغلهاش ويقعد في بيته أحسن».

واضافت: «لو هتطلع عشان التريند والسكوب أنسى أن ربنا يديك من فضله لا، وهتاخد على قد نيتك وهتزعل، وزي ما قولتها من سنين وأنا بعلمها وهفضل أقولها… ملعون أبوالسكوب اللي هيجي على حياة شخص.. لو مش هيدعولك تخسر كتير لعلها المنجية».

واختتمت حديثها بالدعاء: «اللهم وفقنا لما تحب وترضى.. اللهم حبب فينا كل خلقك.. أجعلنا سند وضهر وعون وسيرة طيبة بعد ما نمشي.. وعلى نياتكم ترزقون».