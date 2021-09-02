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لليوم الثالث.. طلاب المرحلة الثانية يسجلون رغباتهم بجامعة المنيا

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لليوم الثالث.. طلاب المرحلة الثانية يسجلون رغباتهم بجامعة المنيا لليوم الثالث.. طلاب المرحلة الثانية يسجلون رغباتهم بجامعة المنيا

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واصل لليوم الثالث على التوالي، فرع مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بجامعة المنيا، الخميس، استقبال طلاب المرحلة الثانية الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، والراغبين في تسجيل رغباتهم لكافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، اعتباراً من يوم الثلاثاء 31 اغسطس وحتي 4 سبتمبر، بمعامل جامعة المنيا للحاسب الآلي، وذلك من خلال الخدمات المجانية المتاحة على موقع وزارة التعليم العالي http://www.tansik.egypt.gov.eg .

وخصص الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، معملين للحاسب الآلي، إحداهما بمبنى (ج) بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً طوال أيام اعمال مراحل التنسيق.

وأكد «عبدالنبي» ضرورة التزام الطلاب المترديين على المعامل الجامعية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع مراعاة التباعد بين الطلاب سواءً داخل المعامل أو بالقاعات المخصصة للانتظار خارجها، وآليات الاستخدام الخاصة في التعامل مع أجهزة الحاسب، وكذلك ارتداء الماسك الطبي الذي لن يسمح للطالب الدخول بدونه؛ حفاظًا على صحة الطلاب وسلامتهم.

المصرى اليوم

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