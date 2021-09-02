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ليفربول وآرسنال يوافقان على انضمام صلاح والنني للمنتخب فى الجابون (التفاصيل)

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ليفربول وآرسنال يوافقان على انضمام صلاح والنني للمنتخب فى الجابون (التفاصيل) ليفربول وآرسنال يوافقان على انضمام صلاح والنني للمنتخب فى الجابون (التفاصيل)

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سادت حالة من الاطمئنان داخل الوطنى، بعد موافقة ليفربول وآرسنال، على انضمام محمد صلاح ومحمد النني، لبعثة المنتخب الوطنى في الجابون، لخوض المباراة المرتقبة أمام الجابون في الجولة الثانية من تصفيات المقررة في قطر 2022.

وقال مصدر بالمنتخب الوطنى، إن محمد صلاح والننى، سيتوجها للجابون بطائرة خاصة لخوض المباراة مع الفراعنة، ثم العودة مباشرة إلى إنجلترا للانضمام لفرقهم.

وجاءت موافقة ناديي ليفربول وآرسنال على توجه اللاعبان للجابون، كون دولة الجابون لا نتدرج ضمن دول البقعة الحمراء، التي أعطت رابطة الأندية الأوروبية تحذيرا للأندية بعدم سفر لاعبيها إلى تلك الدول، وإلا سيتم حجزهم في مطار لندن لمدة 10 أيام عقب العودة، للاطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان المنتخب الوطنى قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم على أنجولا بهدف نظيف، ويتقاسم الفراعنة الصدارة مع منتخب ليبيا الذي حقق الفوز على الجابون بنتيجة 2-1.

المصرى اليوم

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