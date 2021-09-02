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الأهلي يجدد مفاوضاته مع بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل

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الأهلي يجدد مفاوضاته مع بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل الأهلي يجدد مفاوضاته مع بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل

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جددت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، مفاوضاتها مع نادى بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل في الموسم الجديد، ومحاولة الوصول إلى قيمة مناسبة لضم اللاعب بعدما شهدت الفترة الماضية شروط وصفها الأهلى بالتعجيزية للحصول على خدمات اللاعب حيث اشترط بيراميدز الحصول على 4 ملايين يورو بالإضافة للحصول على خدمات 2 من نجوم الفريق، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الأهلى.

فيما تكثف لجنة التعاقدات جهودها لإتمام باقى الصفقات قبل عودة بيتسو موسيمانى من جنوب أفريقيا، بينما تقرر تصعيد مصطفى مخلوف حارس مرمى الترسانة مواليد 2003 الذي وقع على عقد انضمام للاهلى للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لإكسابه الخبرة وتقييمه جيدا تحت إشراف الجهاز الفنى، فيما تقرر وضع لائحة جديدة للفريق تكون تحفيزية للاعبين خلال الموسم الجديد، وينتظر أن تكون اللائحة الجديدة أول ملف تتولاه لجنة الكرة الجديدة بعد تشكيلها.

المصرى اليوم

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