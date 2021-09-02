«كان بيغير من نجاحي».. دي ماريا يحدد أسوأ مدرب في تاريخه

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وجه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، انتقادات حادة لأحد المدربين في مشواره مع الساحرة المستديرة، مؤكداً أنه المدرب الأسوأ خلال مسيرته وكان يغير من نجاحاته مع الفريق.

وقال دي ماريا في تصريحات قوية اليوم الخميس: لويس فان جال أسوأ مدرب، تدربت تحت يديه، وذلك خلال الفترة التي ارتديت فيها قميص مانشستر يونايتد وكان سبباً في تراجع مستواى في تلك الفترة المهمة من مسيرتي.

وأوضح دي ماريا: في مانشستر يونايتد كنت متألقاً وأسجل الأهداف وأصنعها لزملائي، ثم في اليوم التالي، يقابلني لويس فان جال في المران فلا يشيد بي ولا يهنأني رغم أنني في مرات كثيرة كنت سبب فوز الفريق، لكنه كان فقط ينتقدني ويتحدث عن الأخطاء التي وقعت فيها، وعن ضرورة أن أحسن من مستواى ومردودي في المباريات.

وأضاف: كان يستبعدني من بعض المباريات، حينما تشيد بي وسائل الإعلام في المباراة السابقة، كان لا يحب شهرة اللاعبين ويغير من نجاحاتهم، ويرغب دائماً أن يكون هو النجم الأول للفريق.